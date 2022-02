Priscilla Presley : Enfin une bonne nouvelle et elle concerne son fils !

Un mariage qui a ravi toute la famille ! Ce mardi 15 février, Navarone Garcia, le fils cadet de Priscilla Presley a épousé sa fiancée Elisa Achilli, jeune étudiante italo-suisse de 22 ans. C'est d'ailleurs dans un château de la campagne helvète que l'union a été célébrée pour le plus grand plaisir de la mère du marié, qui s'est dite "débordante de joie" pour le jeune couple, selon People, et n'aurait "pas pu être plus heureuse".

Engagés dans une relation à distance depuis leur rencontre il y a quatre ans, ils s'étaient fiancés il y a plus d'un an. Le jeune homme avait en effet surpris ses followers le jour de Noël 2020 avec une photo de la bague, légendée de la phrase : "Elle a dit oui !". Depuis, la situation sanitaire avait ralentie l'arrivée du mariage qui a fini par être célébré entouré de leurs proches.

Absolument sublime dans sa robe blanche, la jeune fille s'est confiée au magazine People en exclusivité et a expliqué que "Navarone est réellement l'homme le plus altruiste, doux et gentil que je connaisse. Je suis vraiment chanceuse qu'après quatre ans de relation longue distance, on puisse enfin commencer notre vie ensemble en tant que mari et femme". Une belle déclaration à son amoureux, qui est également dithyrambique à son égard.

"Je n'aurais jamais pensé trouver une femme qui soit si compréhensive et qui me soutienne autant, a expliqué celui qui est musicien. Elle rend tout ce que l'on fait facile et je ne peux pas m'imaginer une vie sans elle". Une bonne nouvelle pour cette famille, récemment endeuillée plusieurs fois. En effet, le jeune marié a eu la tristesse de perdre sa grand-mère maternelle, Ann, à 95 ans, en août 2021.