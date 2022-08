Mort d'Elvis Presley, son histoire d'amour avec Priscilla alors qu'elle était mineure : "Mes parents m'ont emmenée chez lui"

Qui se cache derrière le mythe ? Le 16 août 1977 à 42 ans, Elvis Presley est mort, entrant dans la légende après avoir été une icône de son vivant. Quarante-cinq ans après sa disparition, l'image de l'homme adulée a toutefois connu des fissures, avec des révélations choquantes sur sa vie privée et notamment au cours de sa relation avec Priscilla, son épouse de 1967 à 1973.

Avant de dire oui à la star Elvis, Priscilla connaissait déjà depuis quelques années l'homme. Vanity Fair était revenue sur les dessous de l'histoire d'amour du chanteur avec celle qui n'était qu'une enfant lors de leur première rencontre. En effet, Priscilla Beaulieu l'a rencontré à Bad Nauheim en Allemagne en 1959 : elle a à peine quatorze ans. L'interprète de Love Me Tender est en Europe pour son service militaire l'accueille dans sa demeure après une entrevue organisée avec l'aval de sa mère par l'un des amis du King, Currie Grant.

Durant cette visite, la jeune Priscilla passe plusieurs heures dans la chambre de celui qui a dix ans de plus qu'elle. Ils se voient régulièrement, entre l'école la journée et les entrevues le soir, chez Elvis. "C'était pendant son service militaire. Mes parents m'ont emmenée chez lui. Il avait 24 ans. J'étais très timide, pas du tout le genre de fille à hurler à un concert. Il m'a fait asseoir à côté de lui et m'a posé plein de questions : 'Tu vas à l'école ? Où ?' J'étais si nerveuse, je ne savais pas quoi lui dire. Il est allé au piano, s'est mis à chanter pour me mettre à l'aise", avait-elle confié au Huffington Post US.

Pensant avoir été ennuyeuse à souhait, la future madame Presley se voit réinvitée : "Quelques jours plus tard, on a reçu un appel : il voulait me revoir. Je n'ai pas compris, j'avais été si ennuyeuse (rires). Nous avons beaucoup parlé musique... A la fin de son service, six mois plus tard, il m'a invitée à le suivre à Graceland." C'est le début d'une idylle qui n'a visiblement choqué personne et qui va amener la petite Priscilla jusqu'à l'autel. Sept ans après leur rencontre, Presley demande Priscilla Beaulieu en mariage peu avant Noël 1966. La cérémonie nuptiale se déroule le 1er mai 1967 dans la suite qu'occupe le couple à l'Aladdin Hotel de Las Vegas. Leur fille unique, Lisa Marie, voit le jour le 1er février de l'année suivante. Le couple se sépare le 23 février 1972 et divorce le 9 octobre 1973, après les multiples infidélités du chanteur et ses absences répétées. "J'étais haïe pour l'avoir épousé, et haïe pour vouloir le divorce", a ajouté Priscilla au HuffPost, soulignant également le fait qu'ils sont restés en bons termes jusqu'à sa mort, il y a exactement quarante-cinq ans.