Mort de Lisa-Marie Presley : le lieu de ses obsèques dévoilé, une décision lourde de sens

Sa disparition a provoqué une vive vague d'émotions à travers le monde. Lisa-Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans jeudi 12 décembre 2023 des suites d'une crise cardiaque, quelques heures seulement après une apparition où elle semblait déboussolée et confuse lors de la dernière édition des Golden Globes, cérémonie durant laquelle le film Elvis, narrant la vie de son père, était en lice. Des derniers instants au cours desquels la chanteuse était "particulièrement triste".

L'ancienne femme du "King of Pop" Michael Jackson ou encore du célèbre acteur américain Nicolas Cage, entre autres, pourrait être morte à cause d'une addiction aux médicaments et aux gaz hilarants, selon plusieurs sources concordantes. Elle laisse derrière elle deux jumelles, Finley et Harper, qu'elle avait eues en 2008 avec son ex-mari Michael Lockwood, ainsi que sa fille Riley Keough, issue de son union avec Danny Keough.

Si les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de sa mort, une ultime cérémonie sera organisée pour célébrer la mémoire de Lisa-Marie Presley. Ce sont d'ailleurs les représentants de Riley Keough qui ont communiqué les informations. Les obsèques auront ainsi lieu à Graceland, le splendide manoir historique d'Elvis Presley, dont elle était la fille unique, situé à Memphis.

Un monument historique national

Elle sera ainsi enterré aux côtés de Benjamin Keough, son fils et frère de Riley, qui s'est donné la mort avec une arme en feu en 2020 alors qu'il était âgé de 27 ans. Un décès tragique qui avait d'ailleurs particulièrement touché Lisa-Marie Presley, qui a admis à plusieurs reprises avoir du mal à se remettre de ce drame.

Le manoir de Graceland est un lieu particulièrement symbolique puisque c'est ici que la famille Presley s'est installée. Elvis, le "King of Rock'n'Roll", a acquis cette demeure de 1 620 mètres carrés en 1957. Il s'agit également de la première maison d'artiste à être déclarée monument historique national. Lisa-Marie Presley y a vécu durant son enfance et en a hérité au moment de la mort de son père, tout comme plusieurs millions de dollars qu'elle a perdus au fil des ans. Si elle n'y vivait pas durant l'année, elle avait tout de même pris l'habitude d'y retourner régulièrement pour rendre hommage à la mémoire d'Elvis Presley depuis son décès précoce, le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans. Finley, Harper et Riley, les trois filles de Lisa-Marie Presley héritent à leur tour du manoir de Graceland.