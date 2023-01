Lisa-Marie Presley : La terrible histoire derrière son baiser très étrange avec Michael Jackson sur scène en 1994

Le monde du show-business pleure aujourd'hui Lisa-Marie Presley. La fille unique du légendaire Elvis Presley est décédée jeudi 12 janvier 2023 des suites d'une crise cardiaque, quelques heures seulement après son passage aux Golden Globes où elle était apparue déboussolée et confuse. L'artiste de 54 ans, chanteuse comme son père, laisse derrière elle deux jumelles adolescentes, ainsi que sa première fille Riley Keough tandis que son fils Benjamin Keough a mis fin à ses jours en 2020. Une bien triste nouvelle pour cette famille déjà déchirée et marquée par les drames.

Au cours de sa vie, Lisa-Marie Presley a eu plusieurs relations marquantes avec des hommes. On peut notamment penser à Danny Keough, son premier mari et père de ses deux premiers enfants, l'acteur star Nicolas Cage ou encore son ancien guitariste Michael Lockwood, le père des jumelles en question. Mais un nom revient sur toutes les lèvres : Michael Jackson.

Il faut bien reconnaître que sur le papier, un couple avec le "King of Pop" et la fille du "King of Rock'n'Roll", ça a franchement de la gueule. Seulement voilà, cette union est entachée par de multiples histoires. Car à l'époque de ce mariage relativement inattendu, Michael Jackson est déjà au coeur de l'affaire Chandler : l'artiste est visé par des accusations de pédophilie. Très vite, la presse et les observateurs soupçonnent le chanteur, décédé en 2009 à 50 ans, de vouloir détourner l'attention médiatique de ces effroyables allégations qui ont été documentées dans la passionnante série Leaving Neverland en 2019.

Le baiser le plus bizarre de l'histoire de la télévision ?

Lisa-Marie Presley et Michael Jackson se sont rencontrés alors que la première n'était encore qu'une petite fille de 7 ans. Dès lors, ils nouent une amitié que certains pourraient déjà trouver dérangeante. Une ancienne employée de l'interprète de Thriller déclarait à ce sujet : "Lisa-Marie a connu Michael presque toute sa vie". Elle affirmait que les deux "sont restés en contact après leur première rencontre".

Dès que les accusations de pédophilie sont évoquées dans la presse, Michael Jackson se rapproche de celle qui est alors son amie. Au point de devenir émotionnellement dépendant d'elle. C'est alors que le chanteur, lors d'un appel téléphonique, demande à Lisa-Marie Presley si elle serait prête à l'épouser s'il le lui demandait. La jeune femme répond que oui. Il n'en fallait pas plus. Après six ans de mariage avec Danny Keough, la fille d'Elvis plaque tout pour épouser le roi de la pop.

En mai 1994, le néo-couple s'envole pour la République Dominicaine pour se marier, à l'abri des paparazzi et de la pression médiatique, en moins d'un quart d'heure. Le mariage est gardé secret jusqu'en août, moment où la jeune femme annonce à la presse qu'il faudra désormais l'appeler Lisa-Marie Presley-Jackson. "Je suis très amoureux de Michael. Je consacre ma vie à être sa femme. Je le comprends et le soutiens. Nous avons tous les deux hâte d'élever une famille", déclare-t-elle à l'époque.

Le 8 septembre, quelques semaines après cette officialisation, les deux prétendus amoureux se retrouvent sur la scène des MTV Video Music Awards pour lancer la cérémonie. Ils sont accueillis par des tonnerres d'applaudissements de la part du public présent. "Bienvenue aux MTV Video Music Awards", s'exclame le chanteur, laissant un blanc. "Je suis très heureux d'être ici. Et je pensais au fait que personne ne pensait que ça durerait", poursuit-il à propos de sa relation présumée. Nouveau blanc. Et s'en suit l'un des baisers les plus étranges de l'histoire de la télévision, si ce n'est de l'histoire de l'humanité. On vous laisse vous faire votre propre avis, la vidéo est dans notre diaporama.

Le mystère persiste

Des mois durant après ce curieux moment, le couple est soupçonné de n'avoir aucun rapport sexuel, ce à quoi ils répondent qu'il ont un désir commun d'avoir des enfants. De plus, en 1995, sort le clip de You are not alone, où l'on peut observer Michael Jackson et Lisa-Marie Presley complices et sexualisés, comme pour répondre aux rumeurs oppressantes. Pour l'anecdote, ce titre ne parle pas vraiment d'amour mais d'une fausse couche.

Michael Jackson et Lisa-Marie Presley n'ont jamais eu d'enfant. Ils choisissent de divorcer dès le début de l'année 1996, mais restent amis. Des années plus tard, Lisa-Marie Presley explique au magazine Rolling Stone qu'elle a été entrainée dans cette relation car elle voulait aider Michael Jackson au moment de ses premières accusations de pédophilie. "Je pense qu'il n'a rien fait de mal et qu'il a été accusé à tort, et oui, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Je tenais à le sauver. Je sentais que je pouvais le faire", expliquait-elle, relançant le doute autour de la sincérité et de la véracité de leur couple et de leur bref mariage. Les soupçons persistent, légitimement, encore aujourd'hui. Seulement, les deux principaux concernés et seuls à connaître la vérité sur cette histoire sont aujourd'hui décédés et ont emporté avec eux le secret de cette étrange relation pour toujours.