Mort de Lisa-Marie Presley : Austin Bulter et l'équipe du film "Elvis" soudés face au drame

Le 15 janvier 2023 s'est tenue la cérémonie des Critics' Choice Awards, une soirée marquée par les quatorze nominations d'Everything Everywhere All at Once en matière de cinéma, les six pour la série Abbott Elementary et la victoire de Better Call Saul dans la section drame de la télévision. Durant cette soirée, l'attention s'est également portée sur les comédies en lice pour le prix du meilleur acteur dans un film, tels qu'Austin Butler (Elvis) et Brendan Fraser (The Whale).

Quelques jours plus tôt, Austin Butler avait décroché le Golden Globe pour sa prestation dans la peau d'Elvis. Une fois sur scène, il avait rendu un hommage vibrant aux deux femmes de l'icône de la musique, son épouse Priscilla et sa fille unique Lisa Marie. Un discours et des images qui prennent une couleur particulière depuis l'annonce tragique du décès de Lisa-Marie Presley à 54 ans victime d'un arrêt cardiaque dans des circonstances encore troubles.