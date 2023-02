Diaporama : Riley Keough : Première et sublime apparition depuis la mort de sa mère Lisa-Marie Presley

1 / 16 Riley Keough : Première et sublime apparition depuis la mort de sa mère Lisa-Marie Presley

2 / 16 Fille de la regrettée Lisa-Marie Presley, Riley Keough a assuré la première de la série "Daisy Jones & The Six" Riley Keough à la première de la série "Daisy Jones & The Six" à Los Angeles © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 16 Elle a posé avec l'équipe de la mini-série, Camila Morrone et Suki Waterhouse Camila Morrone, Riley Keough, Suki Waterhouse à la première de la série "Daisy Jones & The Six" à Los Angeles, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 16 Elle était radieuse également aux côtés de son partenaire Sam Claflin Riley Keough et Sam Claflin à la première de la série "Daisy Jones & The Six" à Los Angeles, le 23 février 2023 © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 16 Elle a également pris la pose avec son mari Ben Smith-Petersen, père de son premier enfant. Riley Keough et Ben Smith-Petersen à la première de la série "Daisy Jones & The Six" à Los Angeles, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 16 Cela fait un mois que la comédienne a brutalement perdu sa mère, fille d'Elvis Presley Riley Keough et sa mère Lisa Marie Presley en 2017 à Beverly Hills © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

7 / 16 Désignée comme seule héritière de sa mère, Riley Keough a fait face au foudre de sa grand-mère Priscilla Presley Finley Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough, Harper Lockwood - Trois générations de Presley laissent leurs empreintes dans le ciment du TCL Chinese Theater pour célébrer la sortie du film "Elvis" à Los Angeles, le 21 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 16 Camila Morrone, Riley Keough, Suki Waterhouse à la première de la série "Daisy Jones & The Six" à Los Angeles, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 16 Exclusif - Riley Keough et son mari Ben Smith-Petersen font faire leur courses chez "Erewhon Market" à Los Angeles, le 13 février 2023. © BestImage

