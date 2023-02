Lisa-Marie Presley : Sa mère Priscilla et sa fille Riley ne communiquent plus, la guerre est lancée

Chez les Presley, la bataille pour l'héritage fait rage ! En effet, depuis la mort de Lisa-Marie, la fille unique du King, à 54 ans le 12 janvier dernier, le clan serait totalement divisé entre deux parties : Riley, l'ainée de la défunte, qui a été désignée seule héritière par un testament (puisque son frère Benjamin est décédé en 2020 et que ses soeurs sont mineures) et sa grand-mère Priscilla, qui conteste cette décision.

Une position qui les aurait complètement séparées, aurait expliqué un proche de la famille à la chaîne américaine Entertainment Tonight, qui a décrit leurs relations "très tendues" ces dernières semaines. "Riley et Priscilla ne communiquent pas pour le moment, mais elles ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats. Priscilla est persuadée qu'elle a un dossier valable et qu'elle aura gain de cause au tribunal", a-t-il expliqué. Sa petite fille aurait quant à elle le "coeur brisé" de cette longue bataille judiciaire qui s'annonce.

"Riley a fait le deuil de sa mère et a le coeur brisé de devoir faire face à un conflit de confiance avec un membre de la famille", a poursuivi la source, qui a précisé que la jeune femme de 33 ans était particulièrement triste que tout ceci ait pris une "tournure publique". On imagine que celle-ci, maman d'une petite fille depuis quelques mois, doit se concentrer désormais sur elle, ainsi que sur ses petites soeurs, Harper et Finley, 14 ans, qui vivent entre le domicile de leur père et celui de Danny Keough, le père de leurs frères et soeurs qui les a en partie élevées.

Et qui seront bientôt au coeur d'une autre bataille, puisque leur grand-mère a également demandé leur garde, souhaitant selon elle "protéger ses petits-enfants". On imagine que la jeune Riley ne va pas laisser cela si facilement !

Pour rappel, le conflit vient en réalité d'un changement sur le testament de Lisa Marie Presley : en effet, le premier donnait à sa mère et à son gestionnaire de fortune Barry Siegel les pleins pouvoirs sur son patrimoine. Mais elle a finalement changé pour tout confier à ses deux aînés, Riley et Benjamin. Celui-ci s'était suicidé en 2020 et repose aujourd'hui près de son grand-père, Elvis Presley et de sa mère, enterrée dans la propriété familiale de Graceland.