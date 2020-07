Lisa-Marie Presley en deuil : première apparition depuis le suicide de son fils

"Elle a le coeur brisé, elle est complètement inconsolable et plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de 11 ans et pour son aînée, Riley. Elle adorait son fils. Il était l'amour de sa vie", avait indiqué un communiqué transmis par son avocat, peu de temps après le suicide de Benjamin. De son côté, Priscilla Presley s'est exprimée sur Facebook en confiant : "Ces jours comptent parmi les plus sombres de l'histoire de ma famille. Le choc de la perte de Ben a été dévastateur. Essayer de rassembler toutes les pièces de tous les pourquoi a pénétré mon âme. Chaque jour, je me réveille et je prie pour ça aille mieux. Puis, je pense à ma fille et à la douleur qu'elle endure, car c'est une mère aimante."

C'est ça, un vrai coeur brisé

Très proche de son petit frère, Riley Keough a ouvert l'album de famille sur Instagram, pour accompagner un message poignant : "Les matins sont ce qu'il y a de plus difficile. J'oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer par peur de ne jamais m'arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi, a confié la comédienne de 31 ans, aperçue dans le film Mad Max: Fury Road en 2015. J'espère que tu me donneras la force de supporter ce trou béant que tu as laissé dans mon coeur (...). Je ne peux pas croire que tu m'as quittée. Pas toi, mon adorable Ben Ben. Tout le monde sauf toi. J'imagine que c'est ça, un vrai coeur brisé."

Depuis plus de quatre ans, Benjamin Keough vivait une romance avec une certaine Diana Pinto. Après avoir tragiquement assisté à la mort de son compagnon, celle-ci a témoigné sur les réseaux sociaux : "Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse du monde, de t'avoir toi, te serrer contre moi, t'aimer et être aimée par toi. Tu es la seule chose qui ait jamais compté."