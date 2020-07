Priscilla Presley dévastée par la mort de son petit-fils Benjamin: elle se livre

L'Américaine de 75 ans poursuit alors en faisant référence à sa célèbre famille : l'actrice Riley Keough (31 ans), la grande soeur de Benjamin, Harper et Finley (11 ans), les jumelles de Lisa-Marie Presley et Michael Lockwood, Navarone Garibaldi, le fils de Priscilla Presley et Marco Garibaldi... "Le père de Ben, Danny, est complètement perdu, puisque Ben était son unique fils. Riley, si tendre et si proche de lui, Harper et Finley, qui adoraient absolument Ben. Navarone, qui lutte profondément contre la perte et la mort. Repose en paix Ben, tu étais aimé."

Je ne peux pas croire que tu m'as quittée

De son côté, Lisa-Marie Presley avait partagé un douloureux communiqué par l'intermédiaire de son avocat, peu de temps après le suicide de son fils : "Elle a le coeur brisé, elle est complètement inconsolable et plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de 11 ans et pour son aînée, Riley. Elle adorait son fils. Il était l'amour de sa vie."

Riley Keough s'est quant à elle confié sur Instagram, le 18 juillet : "Les matins sont ce qu'il y a de plus difficile. J'oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer par peur de ne jamais m'arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi, a notamment confié la comédienne, aperçue dans le film Mad Max: Fury Road en 2015. J'espère que tu me donneras la force de supporter ce trou béant que tu as laissé dans mon coeur (...). Je ne peux pas croire que tu m'as quittée. Pas toi, mon adorable Ben Ben. Tout le monde sauf toi. J'imagine que c'est ça, un vrai coeur brisé."

Diana Pinto, la petite amie de Benjamin Keough, était sur place lorsque le jeune homme s'est suicidé. Le couple venait en effet de célébrer l'anniversaire de la jeune femme. "Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse du monde, de t'avoir toi, te serrer contre moi, t'aimer et être aimée par toi. Tu es la seule chose qui ait jamais compté", a-t-elle déclaré sur Intagram, avec un hommage en images.