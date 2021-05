Lisa Marie Presley : Enfin divorcée de son mari après une bataille de 5 ans !

Entre Lisa Marie Presley et son époux Michael Lockwood, c'est bel et bien de l'histoire ancienne. Le site américain People rapportait, jeudi 27 mai 2021, que le divorce avait enfin été prononcé par la justice californienne la veille. Le couple avait déposé des documents pour mettre fin à cette union en 2016.

Selon People, qui a pu consulter le dossier de divorce du couple, un juge a donc accordé à Michael Lockwood la dissolution de son mariage avec Lisa Marie Presley ; l'ex-couple s'était marié en 2006 et s'était séparé dix ans plus tard. Les anciens époux doivent continuer d'assumer conjointement les dépenses liées à leurs filles de 12 ans, les jumelles Harper Vivienne Ann et Finley Aaron Love, tous deux ayant la garde partagée. La garde des enfants avait été un véritable casse-tête à gérer, les petites-filles d'Elvis Presley ayant été interdites par leur père de voyager avec leur mère à Memphis dans le Tennessee, pour les célébrations de ce qui aurait été les 85 ans du King, l'an dernier... Michael Lockwood avait obtenu du tribunal, au moment de leur séparation, que sa femme ne puisse pas quitter l'Etat de Californie avec leurs jumelles sans son accord ou celui de la justice.

En juillet 2020, Michael Lockwood - un musicien s'étant dit un temps sans emploi et ruiné - avait déposé une demande auprès du tribunal pour retirer à Lisa Marie Presley la garde principale de leurs filles. Il se disait inquiet de son état mental suite à la mort de Benjamin Keough, le fils de son épouse et de son ancien mari Danny Keough, décédé à 27 ans. Une demande rejetée. Michael Lockwood, qui avait par le passé été au coeur d'accusations de pédophilie, ne devrait toutefois pas toucher grand chose dans ce divorce. En effet, en dépit des millions de dollars que rapportent chaque année le merchandising et l'exploitation des titres d'Elvis, Lisa Marie ne touche pratiquement rien et, pire encore, elle aurait perdu les 100 millions de dollars reçus en héritage !

Lisa Marie Presley (53 ans) est aussi la maman de l'actrice Riley Keough (Logan Lucky, Mad Max Fury Road, Magic Mike...), âgée de 31 ans.