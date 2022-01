Diaporama Nicolas Cage bientôt papa pour la 3e fois : sa très jeune épouse, Riko, est enceinte !

Nicolas Cage et sa femme Riko - Photocall de la soirée de remise de prix Gotham Awards à New York.

Nicolas Cage - Avant-première du film "Running with the Devil" à Beverly Hills, Los Angeles, le 16 septembre 2019.

Nicolas Cage et sa compagne Riko Shibata se baladent main dans la main dans le quartier de Manhattan à New York. Le 3 mars 2020.

Nicolas Cage et sa femme Riko Shibata font du shopping à New York, le 28 novembre 2021.

Nicolas Cage et sa femme Riko - Photocall de la soirée de remise de prix Gotham Awards à New York, le 29 novembre 2021.

Exclusif - Nicolas Cage et sa femme Riko Shibata arrivent main dans la main à une fête à Los Angeles, le 13 juillet 2021.

Nicolas Cage et Pedro Pascal sur le tournage de "The Unbearable Weight of Massive Talent" en Croatie. Kavat, le 9 octobre 2020.