Nicolas Cage marié : premier tapis rouge avec sa très jeune épouse Riko aux Gotham Awards

La saison des cérémonies est officiellement ouverte ! Le 29 novembre 2021, les Gotham Awards ont célébré, pour leur 31e édition, le monde merveilleux du cinéma et des séries - et tout particulièrement les productions à petit budget. Créatrices et créateurs, comédiennes et comédiens se sont donc réunis au Cipriano Wall Street de New York pour assister à la remise des prix. Petite nouveauté cette année : les catégories de nomination n'étaient pas genrées. Femmes et hommes étaient donc, pour la toute première fois, en compétition sans distinction de sexe.

Avec quatre prix remportés au total pour son film The Lost Daughter (Netflix), Maggie Gyllenhaal était incontestablement la reine de la soirée. Pour l'applaudir, Julianne Moore et Kristen Stewart avaient fait le déplacement, tout comme Tessa Thompson, Rebecca Hall et son mari Morgan Spector, Ethan Hawke et sa femme Ryan, Praya Lundberg, Emilia Jones, Bresha Webb, Thandiwe Newton, Dakota Johnson, Devery Jacobs, Alison Wright, Forest Whitaker, Renate Reinsve - géniale Julie en douze chapitres - ainsi que Nicolas Cage et sa très jeune femme Riko.

Souvenez-vous, le couple avait créé la surprise en se disant "oui" durant le mois de février 2021. Grand romantique, Nicolas Cage, âgé de 57 ans, s'est marié pour la cinquième fois avec cette jeune femme de 31 ans sa cadette à Las Vegas. Si les tourtereaux ne cachent rien de leur amour, c'est, semble-t-il, la première fois qu'ils s'affichent ensemble lors d'un évènement officiel.

Gotham Awards 2021, découvrez le palmarès

• Meilleur long-métrage : The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal

• Meilleur documentaire : Flee, de Jonas Poher Rasmussen

• Meilleur film étranger : Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi

• Meilleur réalisateur : Maggie Gyllenhaal pour The Lost Daughter

• Meilleur scénario : The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal

• Meilleure performance : Olivia Colman pour The Lost Daughter et Frankie Faison pour The Killing of Kenneth Chamberlain

• Meilleur second rôle : Troy Kotsur pour CODA

• Révélation de l'année : Emilia Jones pour CODA

• Meilleur performance dans une nouvelle série : Ethan Hawke dans The Good Lord Bird et Thuso Mbedu dans The Underground Railroad

• Meilleure série (format long) : Squid Game, de Hwang Dong-hyeok

• Meilleure série (format court) : Reservation Dogs, de Sterlin Harjo et Taika Waititi

• Meilleure série non-fictive : Philly D.A, de Ted Passon, Yoni Brook et Nicola Salazar

• Prix du jury : The Harder They Fall, de The Bullitts