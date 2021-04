Diaporama Obsèques du prince Philip : un évanouissement, une femme seins nus... Imprévus pendant la cérémonie

28 / 28

La reine Elisabeth II d’Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince William, duc de Cambridge, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Peter Phillips, la princesse Anne, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Sir Timothy Laurence - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Le prince Charles, prince de Galles, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince William, duc de Cambridge, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Peter Phillips, la princesse Anne, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Sir Timothy Laurence - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Queen Elizabeth II watches as pallbearers carry the coffin of the Duke of Edinburgh during his funeral at St George's Chapel, Windsor Castle, Berkshire. Picture date: Saturday April 17, 2021.