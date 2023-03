Diaporama : Olivier Gayat (Familles nombreuses) "métamorphosé" : son gros changement physique dévoilé, les internautes bluffés

Olivier Gayat a fait une apparition remarquée sur Instagram dans la journée de lundi. Exclusif - Olivier et Soukdavone Gayat ("Familles nombreuses la vie en XXL") invités de l'émission "Chez Jordan". Paris. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

En effet, le papa star de Familles nombreuses, la vie en XXL révélé en 2020 a annoncé avoir eu recours à un changement physique de taille, dont il rêvait depuis longtemps. Soukdavone et Olivier Gayat, à la tête d'une fratrie de neuf enfants dans "Familles nombreuses, la vie en XXL" sur TF1. © Instagram

Il s'agissait de la refonte totale de sa dentition. Olivier Gayat (Familles nombreuses) a refait sa dentition et a dévoilé le résultat sur Instagram © Instagram

Très complexé par son sourire, loin d'être parfait à ses yeux et abîmé avec le temps, il s'est offert des prothèses impeccables ! Olivier Gayat (Familles nombreuses) a refait sa dentition et a dévoilé le résultat sur Instagram © Instagram

Sur son compte, il a partagé une vidéo du résultat, ainsi que des images avants/après pour témoigner de la différence bluffante. Olivier Gayat (Familles nombreuses) a refait sa dentition et a dévoilé le résultat sur Instagram © Instagram

