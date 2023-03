Olivier Gayat (Familles nombreuses) "métamorphosé" : son gros changement physique dévoilé, les internautes bluffés

C'est en septembre dernier qu'Olivier Gayat partageait pour la première fois son désir de refaire sa dentition. À ce moment-là, le papa de neuf enfants, s'était envolé en Turquie, et plus particulièrement vers sa capitale Istanbul, où il était attendu pour un rendez-vous. "Je vous tiens informer dès mon retour en France de mon expérience en Turquie. Un rêve qui me tenait à coeur, refaire mes dents et pouvoir enfin avoir un sourire comme je le souhaite. Je vous ferai le point demain sur tout ça. En attendant je vais vous partager quelques petites vidéos de ma journée d'hier", expliquait-il à sa communauté.

Visiblement, ce rendez-vous s'était révélé positif puisqu'Olivier Gayat a fini par sauter le pas ! Une nouvelle vie pour la figure de TF1 qui a désormais toutes les raisons de sourire.