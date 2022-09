Olivier Gayat (Familles nombreuses) bientôt transformé physiquement : cette opération qui va tout changer

Que de bonnes nouvelles pour les Gayat en cette année 2022 ! Entre le mariage de la fille aînée Olivia (26 ans) au mois de mars, la naissance d'un nouveau bébé au sein du clan et la perte de poids conséquente de la maman Soukdavone, toute la tribu a de quoi avoir le sourire. Et c'est d'ailleurs désormais au tour du père Olivier de trouver le bonheur.

Le chouchou des téléspectateurs de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL a décidé de se faire plaisir en ayant recours à une transformation physique. Pour cela, direction la Turquie pour Olivier Gayat et plus particulièrement la capitale Istanbul où il est attendu pour une opération. C'est avec sa femme Soukdavone, avec qui il s'est réconcilié après l'avoir trompée, qu'il s'est envolé pour se rendre à ses rendez-vous et ainsi réaliser l'un de ses rêves.



En story Instagram, il en a dit plus sur son opération : "Je vous tiens informer dès mon retour en France de mon expérience en Turquie. Un rêve qui me tenait à coeur, refaire mes dents et pouvoir enfin avoir un sourire comme je le souhaite. Je vous ferai le point demain sur tout ça. En attendant je vais vous partager quelques petites vidéos de ma journée d'hier". Lors de ses prises de paroles, le père de neuf enfants indique par ailleurs avoir fait appel aux services d'un traducteur français pour l'aider à échanger avec le chirurgien. Et entre deux visites dans son cabinet où il a obtenu une radio panoramique de sa dentition actuelle qui le complexe tant (voir notre diaporama), Olivier Gayat a pu jouer les touristes dans les rues d'Istanbul. Un bon moment de détente avant de franchir le cap.

Pendant leur séjour en Turquie, Olivier et Soukdavone Gayat ont fait confiance à leurs aînés pour gérer le domicile familial de Saint-Doulchard, à Bourges. Leur fille Olivia, devenue influenceuse et elle-même maman d'un petit garçon (Kayden, bientôt 2 ans) a notamment confié s'occuper des plus petits, sa soeur Jade, 6 ans, et son frère Nolane, 11 ans. Elsa et son compagnon avec qui elle a récemment emménagé aident également à assurer leur garde.