Soukdavone Gayat (Familles nombreuses) amincie : grosse perte de poids en seulement 9 jours !

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les membres de l'un des clans les plus puissants de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL. Chouchous des téléspectateurs depuis la saison 1, diffusée en 2020, les Gayat ont récemment assisté au mariage d'Olivia et à la naissance d'un petit garçon, le fils de Téo et de sa compagne Marie. Le samedi 25 juin 2022, c'est Soukdavone, la mère de famille installée dans le Cher, qui a dévoilé à ses abonnés, sur son compte Instagram, qu'elle avait accompli l'impossible.

Je suis trop contente. Pour moi c'est énorme !

Olivier Gayat et Soukdavone et ont eu neuf enfants ensemble. Ses neufs grossesses n'ont pas aidé la maman à conserver sa ligne, comme elle l'aurait parfois voulu, et c'est pourquoi elle s'est lancée dans une cure express de la marque Forever. "Il y a 9 ou 10 jours de cela, je pesais 77 kilos et là je vais découvrir en même temps que vous mon poids", a-t-elle expliqué avant de monter sur la balance. Résultat des courses : en si peu de temps, elle a perdu 3,5kg. "Je suis trop contente, s'est-elle réjouie. Pour moi c'est énorme. Et là je vais mesurer mes mensurations par rapport aux centimètres des bras, des jambes, tout ça, et en même temps je vais vous faire partager ça tout de suite."

5,5cm de tour de taille en moins, 1,5kg au niveau des bras, 1,5 également pour les cuisses... si elle fait la promotion de la marque Forever, de la cure C9, et qu'elle dispose d'un code promo pour ces solutions miracles, ce n'est pas pour rien : la boutique qui vend ces produits, en ligne, lui appartient. Si Soukdavone Gayat retrouve peu à peu le sourire, ce n'était pas gagné, ces derniers mois, outre les mariages et les naissances qui ont eu lien auprès des siens. Un peu plus tôt, l'épouse d'Olivier avait découvert que son mari la trompait. "Je suis tombé dans le panneau des réseaux sociaux, avouait-il à Télé Loisirs. J'ai discuté avec une fille. Je suis quelqu'un de très influençable." Heureusement, tout a été pardonné depuis. Un autre poids en moins.