Olivia Gayat (Familles nombreuses) mariée : elle reçoit enfin sa belle bague, un bijou pas du tout hors de prix

La bague en or blanc avec une pierre principale au centre a fait l'unanimité auprès des abonnés de la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL. "Magnifique", "Elle est incroyable", "J'adore", "Tu la porte parfaitement", peut-on lire en commentaires. Et nombreux se sont demandés d'où elle provenait. Olivia Gayat a alors confié qu'elle avait choisi le bijou avec son chéri chez Cleor, où le couple n'a apparemment pas fait des folies car sur le site officiel, il est affiché au prix de 199 euros.

Une somme plus qu'abordable, d'autant plus lorsqu'on sait qu'Olivia Gayat gagne très bien sa vie depuis qu'elle est devenue influenceuse. Lors d'une interview pour Jordan De Luxe, elle estimait percevoir "entre 10 et 20 000 euros" par mois en moyenne. Et de préciser : "Ça dépend des mois, des marques, et là ça a baissé, parce que l'année dernière pendant le confinement c'était un truc de fou. Personnellement, j'ai déjà fait des mois à 40 000 euros pendant un ou deux mois. C'est un truc de fou". Mais Olivia a toujours gardé les pieds sur Terre et compte bien utiliser son argent en bon intelligence. "J'ai tout mis de côté pour faire construire ma maison. Je ne suis pas dépensière, j'ai une vie très tranquille, je ne suis pas adepte au luxe. Je me suis achetée une petite voiture", a-t-elle expliqué.