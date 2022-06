Olivia Gayat (Familles nombreuses) et ses revenus "astronomiques", elle révèle ce qu'elle compte faire avec

Voilà un petit moment maintenant que les Gayat n'apparaissent plus dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Leurs fans peuvent néanmoins continuer de suivre leur quotidien hors du commun sur les réseaux sociaux. C'est désormais également par ce biais que l'argent coule à flot. En effet, comme l'avait confié le papa Olivier dans l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, il peut aujourd'hui se verser un salaire d'un "minimum de 4 000 euros par mois" en moyenne car "ça peut monter plus" grâce aux placements de produits.

Un salaire plutôt confortable mais qui n'est rien à côté de celui de sa fille Olivia. A seulement 26 ans, la jolie brune "gagne des sommes" que ses parents ne toucheront sans doute jamais a révélé son papa, pour qui cela a été dur à encaisser. A son tour invitée par Jordan De Luxe, la maman de Kayden a confirmé très bien gagner sa vie. "Je dirais entre 10 et 20 000 euros" par mois, a-t-elle confié. Et de préciser : "Ça dépend des mois, des marques, et là ça a baissé, parce que l'année dernière pendant le confinement c'était un truc de fou. Personnellement, j'ai déjà fait des mois à 40 000 euros pendant un ou deux mois. C'est un truc de fou."

Olivia compte faire bon usage de ses sous et avoue qu'au départ il n'était pas forcément évident de se faire à de telles rentrées d'argent. "J'étais stable avant, j'ai toujours mis de l'argent de côté, j'ai toujours su gérer mon argent, mais quand on est rentrés dans ce milieu là, on s'est dit 'mais c'est aberrant'", a-t-elle avoué, expliquant comprendre "complètement" son père qui avait alors du mal à accepter la situation. "C'est des sommes astronomiques, mais par contre c'est un vrai travail", a-t-elle tout de même souligné.

La candidate de TF1 se réjouit quoi qu'il en soit de pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend, tout en gardant sa simplicité. "J'ai tout mis de côté pour faire construire ma maison. Je ne suis pas dépensière, j'ai une vie très tranquille, je ne suis pas adepte au luxe. Je me suis achetée une petite voiture", a-t-elle confié.