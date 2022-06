Olivier Gayat infidèle à Soukdavone (Familles nombreuses) : le rôle qu'a joué leur fille Olivia durant leur rupture

Comme tous les couples, Olivier et Soukdavone Gayat traversent des hauts et des bas. Il y a quelques mois, une crise a toutefois été plus importante que les autres. Et pour cause, le papa de 9 enfants révélé dans Familles nombreuses a été infidèle. "J'ai discuté avec une fille... Je suis quelqu'un de très influençable", a-t-il avoué à Jordan De Luxe dans Chez Jordan avant de raconter s'être fait prendre par "les gens qui (les) prenaient dans la rue". "Sur les réseaux, tout se sait", rappelait de son côté Soukdavone.

En conséquence, elle l'a mis dehors. Olivier Gayat a alors trouvé refuge chez ses enfants pendant un temps. "Je me suis retrouvé isolé dans mon camion, mon fils Matthieu m'a hébergé malgré qu'il m'en voulait. Je dormais un coup chez ma fille Olivia aussi", avait-il expliqué. La jeune femme de 26 ans, invitée à son tour de Jordan De Luxe, a confirmé l'information. "Maman ne voulait plus trop de lui à la maison, ce que je peux comprendre. Mais je ne vais jamais laisser mon père en galère", a-t-elle expliqué. Olivia préférait en effet ne pas prendre partie. "Mes parents savent ce que je pense de leur relation et des décisions qu'ils prennent. Comme j'ai dit à ma mère : 'Si tu es heureuse comme ça, fais le'. Je dis toujours ce que je pense mais c'est leur choix, c'est leur couple. Même si je leur disais qu'ils seraient mieux séparés ou ensemble ça ne leur revient qu'à eux."

Aujourd'hui, aucun divorce n'est en tout cas prévu contrairement à ce qui a été dit sur la Toile. Une rumeur qui avait d'ailleurs beaucoup dérangé les Gayat mais, d'après Olivia, il ne s'agit là que d'un retour de bâton. "Ma maman s'est un peu plaint que les gens se mêlaient de cette histoire. J'ai fait comprendre à mes parents que s'ils ne voulaient pas que ça se sache, il ne fallait pas donner d'indices à ce moment-là. Au moment où mes parents étaient séparés, ma maman était un peu agacée, elle faisait des stories où elle parlait de 'Nouvelle vie', donc ça met forcément la puce à l'oreille", a-t-elle jugé.