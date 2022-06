Familles nombreuses : Un membre de la tribu Gayat accueille son premier enfant, le père Olivier vend la mèche

Les anciens candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) Olivier et Soukdavone Gayat sont les heureux parents de 9 enfants. S'ils ne comptent pas en avoir un dixième, ils se réjouissent d'accueillir malgré tout de nouveaux bébés dans la famille. En décembre 2020, leur fille aînée Olivia annonçait par exemple qu'elle était devenue maman d'un petit garçon prénommé Kayden, fruit de ses amours avec Sorachadi qu'elle a épousé en avril dernier. Et aujourd'hui, c'est au tour de son petit frère Téo de découvrir les joies de la paternité pour la première fois.

Ce mercredi 22 juin 2022, Téo et sa compagne Marie sont en effet devenus parents. Et c'est Olivier Gayat qui s'est empressé de vendre la mèche, trop heureux pour son fils. En story Instagram, il écrit : "Et voilà, en me réveillant, super bonne nouvelle, je suis de nouveau papy. Félicitations du fond du coeur Marie et Téo". Le candidat de TF1 précise plus tard qu'il s'agit d'une "petite fille magnifique" (voir notre diaporama).

De son côté, le couple ne s'est pas encore exprimé sur le bouleversement qu'il vient de vivre. Juste avant d'accueillir leur enfant, ils indiquaient que l'accouchement était toutefois imminent en repartageant les messages de leur entourage leur souhaitant beaucoup de courage. "Une énorme pensée à ma belle-soeur Marie et mon petit frère Téo qui s'apprêtent à rencontrer l'amour de leur vie", leur adressait notamment Olivia Gayat.

C'est début mai dernier que Téo et Marie avaient officialisé la grossesse de cette dernière. Leur communauté avait ainsi pu découvrir un cliché issu d'un shooting photo où ils apparaissaient enlacés. Téo avait les mains placées sur le ventre très arrondi de sa chérie, entouré d'un ruban... rose ! "Voilà les amis, notre petit secret est dévoilé, nous somme les futurs parents d'une petite fille", avaient-ils révélé à travers ce post. Olivier Gayat n'avait pas tardé à laisser exploser sa joie sur son compte Instagram. "Vous avez vu la nouvelle ! Je vais être papy d'une petite fille ! Merci mon Théo, merci ma petite Marie", a-t-il déclaré en criant depuis sa voiture. Et d'ajouter : "Ça y est, un petit gars et une petite fille !", s'exclamait-il.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !