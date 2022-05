Olivier Gayat (Familles nombreuses) bientôt papy pour la 2e fois : fou de joie, il annonce une grande nouvelle

C'est une très bonne nouvelle qui a été révélée il y a quelques semaines. Un nouveau bébé va bientôt rejoindre les Gayat ! L'un des fils d'Olivier et Soukdavone, Théo, s'apprête à pouponner avec sa compagne Marie, dont la grossesse est déjà très avancée. En effet, au moment de l'annonce, la jeune femme expliquait être enceinte de 7 mois ! À quelques semaines du terme, le couple a décidé de partager avec les internautes le sexe de leur futur bébé.

Pour l'occasion, sur Instagram, ils ont dévoilé le résultat d'un shooting photo où ils apparaissent enlacés. Théo place ses mains sur le ventre très arrondi de sa chérie, lequel est entouré d'un ruban... rose ! "Voilà les amis, notre petit secret est dévoilé, nous somme les futurs parents d'une petite fille", est-il confirmé en légende. Les félicitations n'ont pas tardé à pleuvoir en commentaires et les internautes sont nombreux à avoir fait part de leur ravissement.

Mais le plus heureux de tous, c'est sans doute Olivier Gayat. Le père de neuf enfants et candidat de Familles nombreuses, la vie en XXL a d'ailleurs laissé exploser sa joie en story Instagram. "Vous avez vu la nouvelle ! Je vais être papy d'une petite fille ! Merci mon Théo, merci ma petite Marie", a-t-il déclaré en criant depuis sa voiture. Et d'ajouter : "Ça y est, un petit gars et une petite fille !" (Voir notre diaporama).