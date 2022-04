Familles nombreuses : Nouvelle grossesse chez les Gayat, un bébé attendu dans très peu de temps !

C'est une nouvelle qui a été cachée longtemps qui vient d'être annoncée ! Un nouveau bébé est attendu dans la famille Gayat, clan star de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL. Olivier et Soukdavone qui ont neuf enfants, dont de jeunes adultes qui vivent à présent leur propre vie, vont à présent devenir, une nouvelle fois, grands-parents !

Samedi 9 avril 2022, la tribu a dévoilé une photo de Téo (le deuxième garçon de la famille) et de sa compagne Marie. Il la tient dans ses bras et place ses mains sur son ventre. Elle, de son côté, porte une tenue légère, aux épaules dénudées et aérienne violette ainsi qu'une couronne de fleurs sur la tête. Et ce qui saute aux yeux, c'est la grossesse déjà bien avancée de la jeune femme ! En effet, son ventre est déjà très très arrondi. Ils ont donc caché cette grande nouvelle pendant longtemps.

"Et de 2 !! Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'un deuxième petit enfant arrive au sein de la Famille Gayat. Félicitations aux amoureux @marie_teo_gayat pour cet heureux événement, nous sommes les plus heureux", est-il écrit en légende. Ce à quoi, la soeur Olivia (maman de Kayden), a répondu : "Tellement heureuse je vais enfin être tata. Félicitations les amoureux." Bien sûr, la mère de Téo aussi a réagi : "Deuxième fois mamie ! C'est que du bonheur."