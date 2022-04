Familles nombreuses : Un froid chez les Gayat ? Olivier, accusé de "faire la gueule" à Soukdavone, s'explique !

Plusieurs tribus partagent leur quotidien hors norme dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Alexandre et Amandine Pellissard s'affichent avec leurs huit enfants, Nasser et Rofrane Bambara, parents de quadruplés, ont eux aussi laissé les caméras de TF1 entrer à la maison, tout comme le clan Gayat. Soukdavone et Olivier, à la tête d'une fratrie de neuf enfants et déjà grands-parents, publient également quelques instants de vie sur les réseaux sociaux. Et parfois, les internautes se laissent aller à quelques remarques... qui ne passent pas.

Mercredi 27 avril 2022, le couple a profité d'une virée en amoureux. Soukdavone et Olivier Gayat étaient alors de sortie dans un pub près de leu domicile à Bourges. Un instant partagé sur Instagram, en story. Et alors que la maman et jeune grand-mère semblait enthousiaste à l'idée de passer ce moment en tête-à-tête avec sa moitié, Olivier Gayat semblait quant à lui moins intéressé... Face aux nombreux commentaires allant dans ce sens, il se saisit alors de son compte sur le réseau social de partage d'images afin de répondre.

"Oui, j'étais au restaurant aujourd'hui. Quand Souk m'a filmé, il y a des gens qui me disent : 'Ouais, il était sur son portable, il ne profite pas de sa femme, il fait la gueule...' Non, non tout va très bien, ne vous inquiétez pas", assure-t-il alors. Et de préciser qu'au moment où Soukdavone capture ces images, il était "en train de poster" du contenu sur les réseaux sociaux, justement. "Alors aux personnes qui disent ça, adios amigos !", conclut-il, mettant fin à la polémique.

Parents de neuf enfants, les Gayat trouvent malgré tout le temps de se retrouver à deux. Il faut dire que les enfants de la famille prennent tour à tour leur indépendance. Tout récemment, Elsa Gayat a annoncé quitter le nid pour s'installer avec son amoureux Salah. Une nouvelle qui tombe peu après celle du mariage de l'aînée Olivia avec Sorachadi. Enfin, le jeune Théo a de son côté révélé qu'il deviendrait très prochainement papa pour la première fois. Que de belles nouvelles pour le clan !