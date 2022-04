Familles nombreuses : Un enfant de la tribu Gayat quitte le nid familial, nostalgie et moqueries

La tribu Gayat ne fait plus partie de l'aventure Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Mais Olivier, Soukdavone et leurs enfants continuent à partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Et l'un des membres de la famille a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle sur Instagram, le 25 avril 2022.

Depuis un peu plus d'un an, Elsa Gayat (19 ans) file le parfait amour avec un rappeur prénommé Salah. Tous deux ont pour passion commune la musique notamment. En effet, la belle brune chante aussi comme sa communauté peut le voir sur Instagram. Mais lundi, ce n'est pas une belle nouvelle professionnelle que la fille d'Olivier et Soukdavone a relaté. Elle a révélé que son compagnon et elle... allaient emménager ensemble.

Elsa Gayat a partagé un diaporama photos pour partager son bonheur avec les internautes. Sur le premier cliché, on peut découvrir les clés de leur nid d'amour. Salah et la jeune femme en tiennent chacun un bout. Sur le deuxième, le rappeur sort un immense cadre représentant une panthère d'une voiture. Sur le troisième, Olivier et Salah apparaissent de dos près de la voiture. Enfin, c'est une photo du couple en train de faire la grimace dans leur véhicule qui a été partagée. "ET VOILÀ C'EST LE JOUR J. W/ @drsoff_ Nous avons eu les clés aujourd'hui, je vous avoue que ça commence à me faire bizarre de quitter la maison de mes parents... Merci à mon papa @oliviergayat qui nous aide à emménager", peut-on lire en légende de la publication.