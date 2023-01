"J'avais un fantasme..." : Olivier Gayat (Familles nombreuses) évoque ses débuts avec Soukdavone et créé le malaise

Parmi les tribus présentes depuis le début dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) figurent les Gayat. Il y a la maman Soukdavone, le papa Olivier et leurs neuf enfants Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade, âgés entre 4 et 28 ans. Une famille hors du commun qui suscite forcément beaucoup d'intérêt et notamment celui de Cyril Hanouna. Après Amandine Pellissard et son mari, reconvertis dans le X, l'animateur a décidé de recevoir les parents Olivier et Soukdavone dans Touche pas à mon poste ce jeudi soir.

Ce fut alors l'occasion pour Olivier Gayat de se remémorer les débuts de sa relation avec sa femme, lorsqu'ils n'étaient même pas encore âgés de 15 ans. Qu'à cela ne tienne, avec elle, il a rapidement su qu'il voudrait s'engager et avoir une ribambelle de bébés. Surtout, il était bien heureux de pouvoir assouvir son "fantasme".

"C'était toujours mon rêve de sortir avec une asiatique", a-t-il reconnu sur le plateau de C8. Et de continuer : "J'avais un fantasme de sortir avec une Asiatique. Je suis parti avec mon cousin essayer de draguer, de trouver une Asiatique et j'ai trouvé Souk. j'ai flashé tout de suite".

Des confidences franches qui n'ont pas tellement plu aux internautes. Sur Twitter, Olivier Gayat a même fait l'objet de vives critiques. "'C'était mon rêve de sortir avec une Asiatique, c'était mon fantasme', comment ça met mal à l'aise d'entendre de tels propos", "C'est tellement bizarre de dire 'mon rêve c'était de trouver une belle asiatique'", "Il enchaîne les phrases gênantes", "Mais c'est quoi ce délire ? Et sa femme ne dit rien ????", "Comment une femme asiatique peut sortir avec un mec qui la fétichise ? Sérieusement c'est lunaire, faut m'expliquer," peut-on lire sur la plateforme sociale.