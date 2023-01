"Il hurle et pleure de douleur" : Olivier Gayat (Familles nombreuses) hospitalisé en urgence et placé sous morphine

Pour célébrer la nouvelle année 2023, les Gayat se sont offert un superbe voyage sur l'île de la Réunion. Sur place, toute la tribu de Familles nombreuses, la vie en XXL profite pleinement du décor paradisiaque qui s'offre à eux, du soleil et des nombreuses activités qui leur sont proposées. L'une d'entre elles consistait à faire la randonnée du Grand Bassin. Une randonnée qui s'est révélée très difficile pour le père de famille Olivier Gayat, lequel a dû s'arrêter, pris de fortes douleurs. "Mon papa n'arrive plus à avancer, il a les jambes toutes dures", a rapporté sa fille Olivia sur ses réseaux sociaux, filmant son père en train d'hurler. "J'ai trop mal", déclarait-il dans le fond. Finalement, le clan a réussi à rentrer sans encombre. Mais au lendemain, ce mardi 10 janvier, Olivier Gayat était dans l'incapacité de bouger.

Je ne l'ai jamais vu comme ça

C'est encore une fois son aînée qui a pris la parole, avec inquiétude, pour raconter son calvaire. "Mon papa vient de se bloquer le dos, il ne peut plus bouger. Il est vraiment bloqué. Bon, on appelle les pompiers, on a essayé de le déplacer jusqu'à la voiture, mais impossible, il hurle de douleur donc on ne préfère plus le déplacer et attendre les pompiers. Les ambulances arrivent. Il est bloqué, on a le SAMU au téléphone, il crie, il hurle et il pleure de douleur. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il avait déjà des problèmes de dos, mais là, il s'est vraiment bloqué le dos. On ne le déplace plus, en plus il a des crampes, il hurle de temps en temps. On espère que les ambulances vont arriver vite. On se sent vraiment impuissants, on n'ose même pas le toucher", a-t-elle confié, postant photos et vidéos de ce moment compliqué (voir notre diaporama).

Une fois les ambulanciers sur place, il a été décidé qu'Olivier Gayat soit emmené d'urgence à l'hôpital où il a tout de suite été pris en charge. Via son propre compte Instagram, il a indiqué avoir reçu une perfusion de morphine, afin de calmer la douleur. "Je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard. J'ai encore vraiment trop mal, ils vont me faire des radios", a-t-il également précisé, espérant que cela ne gâche pas le reste de ses vacances.