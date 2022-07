Diaporama : Olivier Giroud célèbre ses 11 ans de mariage : rare photo au côté de Jennifer et leurs enfants

Exclusif - Olivier Giroud avec sa femme Jennifer et leurs enfants, Jade, Evan et Aaron, arrivent au Pavillon France à l'expo universelle Expo Dubaï, à Dubaï, Emirats Arabes Unis.

Olivier Giroud en famille avec sa femme Jennifer et leurs deux enfants, Jade et Evan, assistent à la remise du prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, qui a lieu sur le port Hercule à Monaco. Monaco, le 3 juillet 2021. © Bruno Bébert/Bestimage

Exclusif - Olivier Giroud avec sa femme Jennifer et leurs enfants, Jade, Evan et Aaron, arrivent au Pavillon France à l'expo universelle Expo Dubaï 2020, à Dubaï, Emirats Arabes Unis, le 28 décembre 2021.

Olivier Giroud (plus beau but de l'année) et sa femme Jennifer - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage