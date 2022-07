Olivier Giroud célèbre ses 11 ans de mariage : rare photo au côté de Jennifer et leurs enfants

La vie est belle pour Olivier Giroud depuis qu'il a décidé de changer d'air et de se rendre en Italie pour poursuivre sa carrière. Après de nombreuses années en Angleterre, le champion du monde 2018 a donc posé ses valises du côté de Milan où il évolue avec Zlatan Ibrahimovic et Théo Hernandez. Après une superbe première saison, il a remporté le championnat et regoûté aux joies de l'équipe de France. Si tout va bien sur le terrain, c'est également le cas dans sa vie privée puisque le sportif de 35 ans est un homme heureux avec sa femme Jennifer.

Fervent croyant, Olivier Giroud est marié depuis 2011 avec la belle brune et la semaine dernière, cela a faisait exactement 11 ans que les deux tourtereaux se sont mariés. Une date spéciale qu'ils ont choisi de célébrer à nouveau mais cette fois-ci en présence de leurs quatre enfants. En effet, à l'époque de leur mariage, aucun d'eux n'étaient encore présent, mais 11 ans plus tard, la famille s'est drôlement agrandie avec l'arrivée de Jade (9 ans), Evan (6 ans), Aaron (4 ans) et la petite dernière Aria, née en novembre 2020. Tout ce beau monde s'est retrouvé pour une belle journée festive, comme le coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus l'a montré.

Débarqué sur Instagram depuis le début de l'année, Olivier Giroud a parfaitement compris comment fonctionne la plateforme et semble parfaitement en maîtriser les codes. Déjà suivi par plus de 900 000 abonnés, il n'hésite pas à partager des moments de vie avec sa progéniture. Le week-end dernier, il a publié une très belle photo de cet évènement en famille. "Il y a une semaine... Anniversaire de mariage pour les 11 ans", écrit-il en commentaire du cliché où on voir le footballeur entouré de ses enfants et de Jennifer dans un décor sublime.