Diaporama Ophélie Meunier et Mathieu Vergne fêtent leurs 4 ans de mariage : soirée magique et lieu grandiose !

Ophélie Meunier et Mathieu Vergne fêtent leurs 4 ans de mariage : soirée magique et lieu grandiose !

Exclusif - Ophélie Meunier ( enceinte) et son mari Mathieu Vergne - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris © Rachid Bellak / Bestimage

La Co(o)rniche, hôtel où Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne ont fêté leurs quatre ans de mariage

Exclusif - Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne - Soirée d'inauguration du restaurant "Le Mimosa" (2 rue Royale 75008 Paris) de JF. Piège, B.Joannin (Président du Amiens SC) et B.Patou à Paris le 22 novembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

Exclusif - Mathieu Vergne et sa femme Ophélie Meunier - People au défilé Etam Live Show 2021 à l'Opéra Garnier à Paris le 4 octobre 2021. © Cyril Moreau / Rachid Bellak / Bestimage

Ophélie Meunier (enceinte) et son mari Mathieu Vergne au village des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 11 juin 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage

Ophélie Meunier (enceinte) et son mari Mathieu Vergne au village des Internationaux de France de Roland Garros à Paris le 9 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Ophélie Meunier - O.Meunier et P.H.Mathieu ont remporté le tournoi de tennis du programme "Stars, Set et Match", dont la marque française "Hair rituel by Sisley" est le partenaire officiel, sur le court Simonne-Mathieu dans le cadre des Internationaux de Roland Garros à Paris. Le 7 Octobre 2020 © Dominique Jacovides / Bestimage