Diaporama : Pauline Ferrand-Prévot pose avec son compagnon (aussi une star du vélo), le visage sacrément amoché

Pauline Ferrand-Prévot pose avec son compagnon (aussi une star du vélo), le visage sacrément amoché

Pauline Ferrand-Prévot partage une photo de son nouveau compagnon, défiguré après une chute

La championne française est en couple depuis plusieurs mois avec le cycliste Dylan van Baarle

Le Néerlandais a participé à la course Paris-Roubaix, qu'il a remporté l'an dernier, mais malheureusement, il a dû abandonner cette année en raison d'une chute

Lourdement touché, Dylan van Baarle a pu retrouver son amoureuse après la course

Pauline Ferrand-Prévot a publié un selfie de son compagnon et elle et on peut voir que ce dernier est très amoché au niveau du visage

"Interminable attente hier pour avoir des nouvelles sur l'état de santé de Dylan. Il souffre de fractures à la main gauche et au coude droit", a écrit Pauline Ferrand-Prévot

