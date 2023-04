Pauline Ferrand-Prévot pose avec son compagnon (aussi une star du vélo), le visage sacrément amoché

C'est l'une des courses les plus mythiques du cyclisme et l'an dernier, elle a permis à Dylan van Baarle de se faire un nom. Dans l'Enfer du Nord, sur les pavés qui mènent de Paris à Roubaix, le cycliste néerlandais de 30 ans a probablement remporté sa plus belle victoire en carrière. Il espérait certainement rééditer sa belle performance cette année, mais il a malheureusement été victime d'une lourde chute ce 9 avril lors de l'édition 2023. Tombé dans la traversée de la Trouée d'Arenberg, ce dernier a été obligé d'abandonner, victime d'une fracture de la main et de l'épaule, comme son équipe l'a annoncé.

Un gros coup dur pour Dylan van Baarle, qui a malgré tout pu retrouver le sourire auprès de celle qui fait battre son coeur, Pauline Ferrand-Prévot. La championne de cyclisme a annoncé en février dernier qu'elle était en couple avec le beau Néerlandais depuis quelque temps. "Je crois vraiment à l'amour. Après, le fait d'avoir connu des déceptions m'a mené à me dire que ça n'existait pas, que c'était juste dans les films. Et c'est souvent au moment où tu l'attends le moins, finalement, que ça arrive... donc il existe peut-être réellement", écrivait-elle pleine d'espoir. Depuis, tout semble se passer à merveille entre les deux tourtereaux et après sa grosse chute sur Paris-Roubaix, le sportif a pu retrouver la jolie blonde de 31 ans, qui en a profité pour le réconforter.

Interminable attente hier pour avoir des nouvelles sur l'état de santé de Dylan

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 500 000 abonnés et où elle aime partager des moments de vie avec sa communauté, Pauline Ferrand-Prévot a publié un selfie ce 10 avril en compagnie de Dylan van Baarle. "Bon, j'imagine que l'on aime pas avoir une vie ennuyeuse et bien planifiée, mais ensemble, on est plus fort et on continue de se battre (et de sourire...)", écrit la Française en introduction, avant de poursuivre : "L'enfer du Nord porte bien son nom... interminable attente hier pour avoir des nouvelles sur l'état de santé de Dylan. Il souffre de fractures à la main gauche et au coude droit. Mais quel combattant (et boxeur, blague pas drôle...). Merci à tous pour vos messages."