"Je travaille dur..." : Pauline Ferrand-Prévot prête à tout pour son beau compagnon néerlandais !

C'est une histoire qui a l'air d'être faite pour durer entre Pauline Ferrand-Prévot et son nouvel amoureux. Il faut dire que la championne française de 31 ans a connu des déceptions et elle se montrait plutôt méfiante ces derniers temps concernant sa vie amoureuse. Longtemps en couple avec un autre sportif français bien connu, Julien Absalon, les deux cyclistes se sont quittés en septembre 2021. Depuis, elle se faisait discrète sur le sujet, mais pour la Saint-Valentin, elle a fait une très belle annonce sur les réseaux sociaux.

Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 500 000 abonnés, Pauline Ferrand-Prévot a fait une belle déclaration d'amour à son nouveau compagnon. "Loin des yeux, près du coeur et il vaut mieux tard que jamais... mais je reste fidèle à moi même, toujours un peu en retard. Bonne Saint Valentin my love", a-t-elle écrit, en partageant une photo du cycliste Dylan van Baarle. Star de la discipline, le coureur de 30 ans est donc en couple avec la belle française et les choses semblent parfaitement se passer, comme elle l'a encore montré le 1er mars, en publiant une belle photo de son couple au restaurant.

Pauline Ferrand-Prévot regarde les chaînes de télévision... néerlandaises !

L'occasion pour les deux tourtereaux de se retrouver dans une saison très chargée pour le coureur, qui était déjà de retour sur son vélo le week-end dernier. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), Pauline Ferrand-Prévot souhaite une bonne course à Dylan van Baarle, avant d'indiquer qu'elle va faire une séance d'entraînement avec de se renforcer pour la saison à venir. Après l'effort, elle s'est installée devant son écran de télévision, mais comme elle le montre en vidéo, elle n'a pas mis n'importe quelle chaîne. "Je travaille dur sur mon néerlandais", rigole-t-elle alors que l'on peut entendre les commentaires des journalistes parler dans la langue de son nouvel amoureux.

Pauline Ferrand-Prévot est en train de prendre des cours de néerlandais pour pouvoir communiquer dans la langue maternelle de son compagnon. Une belle preuve d'amour de la part de la sportive !