Pauline Ferrand-Prévot en couple ! La championne officialise pour la Saint-Valentin avec un célèbre cycliste

La Saint-Valentin est souvent un jour propice pour faire de belles annonces concernant sa vie amoureuse et cette année, ils sont plusieurs à avoir choisi de le faire. Aux Etats-Unis, le fils d'Andre Agassi et Steffi Graf, Jaden, a dévoilé le visage de la fille qu'il aime et qui partage sa vie. Une belle façon de le faire et qui a visiblement donné des idées à d'autres, à commencer par Pauline Ferrand-Prévot. La championne cycliste de 31 ans a longtemps été en couple avec une autre star de sa discipline, Julien Absalon, mais depuis plusieurs mois, elle se faisait discrète sur sa vie amoureuse.

Pourtant, en novembre dernier, elle lâchait un petit indice en publiant une photo d'elle accompagnée d'un homme et avec les mots suivants : "3 mois d'anniversaire. Il a survécu". Une photo qui a relancé les rumeurs de couple et finalement, Pauline Ferrand-Prévot est bien en couple ! C'est elle-même qui en a fait l'annonce sur son compte Instagram en ce 16 février, deux jours après la Saint-Valentin. "Loin des yeux, près du coeur Et il ne vaut mieux tard que jamais... mais je reste fidèle à moi même, toujours un peu en retard. Bonne Saint Valentin my love", écrit-elle sur une publication où l'on peut voir le visage du beau jeune homme souriant, qui n'est autre que Dylan van Baarle, un cycliste néérlandais de 30 ans et dernier vainqueur de Paris-Roubaix !

Alors oui, l'amour c'est pas facile mais ça vaut le coup d'être vécu

La multiple championne du monde semble déjà très amoureuse de son beau sportif, elle qui a connu de nombreuses déceptions par le passé. "Je crois vraiment à l'amour. Après, le fait d'avoir connu des déceptions m'a menée à me dire que ça n'existait pas, que c'était juste dans les films. Et c'est souvent au moment où tu l'attends le moins, finalement, que ça arrive... donc il existe peut-être réellement. Il faut peut-être simplement placer le curseur au bon endroit", explique-t-elle, avant de poursuivre son explication sur sa définition de l'amour et de conclure : "Alors oui, l'amour c'est pas facile (même pas du tout des fois) mais ça vaut le coup d'être vécu (rien n'est jamais vraiment facile de toute façon...) mais " une vie sans amour serait une vie sans soleil ", non ? À méditer...".