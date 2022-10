Pauline Ferrand-Prévot en mode girly : elle troque sa tenue de cycliste contre une superbe tenue de soirée

La vie est belle pour Pauline Ferrand-Prévot, qui vient tout juste de signer un contrat de deux ans au sein de la prestigieuse équipe Ineos. La quadruple championne du monde de VTT cross-country fait partie des meilleures cyclistes de sa génération et les derniers mois l'ont encore prouvé avec des victoires à répétition. Une très belle période donc pour la jeune femme de 30 ans qui profite de la vie, comme elle le montre régulièrement sur ses réseaux sociaux.

Suivie par près de 500 000 abonnés sur son compte Instagram, Pauline Ferrand-Prévot n'hésite pas à partager des moments de sa vie privée avec ses fans. Récemment, elle a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation amoureuse et notamment sa relation avec le cycliste Mathis Azzaro. "Je ne suis pas en couple avec Mat, car apparemment ça parle beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on s'entend super bien avec quelqu'un qu'on est en couple avec (...) C'est juste le petit frère que je n'ai jamais eu", écrivait-elle il y a quelques semaines. Un statut de célibataire qui semble parfaitement aller à la sportive, qui profite de sa liberté pour s'offrir de sacrées soirées, comme elle l'a montré hier dans sa story.

Ravissante dans des vêtements d'une grande marque de luxe

Sur un premier selfie devant la glace, la cycliste est toute sourire dans un bel ensemble noir de chez Dolce & Gabbana. "Soir de sortie", écrit-elle en anglais, visiblement toute heureuse de pouvoir enfiler une belle tenue et oublier un peu le vélo. Elle a ensuite publié une photo d'elle prise de haut où l'on peut voir sa tenue d'un autre angle (les photos sont à retrouver dans le diaporama). L'ex compagne de Julien Absalon est une sportive pleine d'humour et juste après, elle a mis une photo d'elle couverte de boue lors d'une course de cross-country. "Léger contraste", blague-t-elle en commentaire sur la photo.

Coquette, Pauline Ferrand-Prévot n'a pas hésité à enfiler une superbe tenue pour sa sortie du soir et si elle aime les combinaisons de cycliste, elle est également très à l'aise en robe du soir !