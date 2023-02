Andre Agassi et Steffi Graf : Leur fils Jaden en couple avec une jolie blonde, l'amour au grand jour

C'est l'un des couples les plus célèbres du monde du sport et visiblement, leur fils est bien parti pour leur succéder. Depuis plus de vingt ans, Andre Agassi et Steffi Graf forment un duo uni et soudé et en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, on imagine qu'ils ont dû passer une belle journée pour célébrer leur amour. Ensemble, les deux stars du tennis ont eu la chance d'avoir deux beaux enfants, la jolie Jaz Elle (19 ans) et leur fils aîné, Jaden (21 ans), promis lui aussi à un bel avenir dans le sport.

En effet, ce dernier est en train de devenir un excellent joueur de baseball et il a d'ailleurs récemment signé dans l'une des facultés les plus prestigieuses des Etats-Unis, les Trojan de Californie du sud. Un bel accomplissement qui a évidemment fait très plaisir à son père, dont il est très proche. "Je suis très fier de qui il est (...) Je suis juste fier de le regarder jouer. il n'a même pas à bien jouer pour que j'apprécie le voir jouer", avait déclaré Andre Agassi lors de la signature de Jaden. Un jeune homme discret et qui alimente principalement son compte Instagram avec des photos de sa carrière sportive, mais en ce 14 février, il a fait une belle exception.

Selfie et bouquet de fleur pour cette belle annonce

Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), Jaden Agassi a publié un selfie sur lequel on peut le voir au côté d'une très jolie blonde. Une façon de montrer sa relation avec cette jeune femme prénommée Catherine. "Je t'aime", ajoute-t-il en bas de la photo où le couple semble très amoureux. Une jeune femme plutôt discrète et sur laquelle on ne sait pas grand chose, exceptée qu'elle semble vivre à Las Vegas, où Andre Agassi et Steffi Graf se sont établis depuis plusieurs années maintenant. Très amoureux, Jaden avait tout prévu et sur une seconde photo, on peut voir qu'il a offert un superbe bouquet de fleurs à sa chérie, sur lequel un petit mot rempli de "Je t'aime" est installé.

Très amoureux, Jaden Agassi a donc décidé de vivre au grand jour sa belle histoire d'amour avec la jolie Catherine. Une romance qui doit certainement faire plaisir à Andre Agassi et Steffi Graf !