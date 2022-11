Pauline Ferrand-Prévot évoque ses "déceptions" amoureuses et fait des confidences sur sa vie privée

Dans le petit monde du cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot est une véritable star. La Française de 30 ans fait tomber les records les uns après les autres et elle ne compte pas s'arrêter là, surtout à deux ans des Jeux olympiques qui se tiendront en France. 10 fois championne du monde dans sa carrière, elle vit une période faste actuellement et tout semble aller pour le mieux dans sa vie. Pendant cinq ans, elle a partagé la vie de l'ancien cycliste Julien Absalon, avant une rupture en septembre 2021. Depuis, elle profite de la vie en gardant le mystère sur sa vie amoureuse. Une récente photo avait laissé planer le doute...

Il y a quelques semaines, elle avait tenu à faire taire les rumeurs sur sa supposée histoire d'amour avec son ami, Mathis Azzaro. "Non, je ne suis pas en couple avec Mat, car apparemment ça parle beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on s'entend super bien avec quelqu'un qu'on est en couple avec (je serais en couple avec beaucoup de monde sinon). C'est juste le petit frère que je n'ai jamais eu", expliquait-elle. Si elle vit très bien son célibat, Pauline Ferrand-Prévot a accepté de répondre aux questions de VTT Magazine et quand le journaliste lui demande son avis sur le prince charmant, elle n'hésite pas jouer cartes sur tables. "Je vais peut-être raconter ma vie, mais je crois vraiment à l'amour", affirme-t-elle.

Chacun doit être heureux dans ce qu'il fait et quand on se retrouve, c'est pour passer des bons moments

En couple pendant longtemps avec le même homme, Pauline Ferrand-Prévot semble un peu mitigée sur l'arrivée du prince charmant, même si elle garde espoir. "Le fait d'avoir connu des déceptions m'a menée à me dire que ça n'existait pas (l'amour), que c'était juste dans les films. Et au moment où tu l'attends le moins, finalement, ça arrive... donc il existe peut-être réellement en fait !", poursuit-elle, pleine d'espoir. L'important pour la cycliste, c'est avant tout d'être bien dans sa vie avant de penser à trouver quelqu'un. "L'amour, c'est d'abord être bien avec soi-même, si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu fais semblant, parce que ça fait bien d'être en couple, puis c'est confortable, tu n'est pas tout seul le soir, donc tu as l'impression d'aimer, mais aujourd'hui, je crois vraiment que ça n'est pas ça, chacun doit être heureux dans ce qu'il fait et quand on se retrouve, c'est pour passer des bons moments", conclut-elle.

Une interview dont Pauline Ferrand-Prévot a partagé une photo sur son compte Instagram (à retrouver dans le diaporama) et sur lequel elle ajoute sur le ton de la blague : "Mais c'est un peu raconte ta life.com quand même".