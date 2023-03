Pauline Ferrand-Prévot : Dîner romantique avec son nouvel amoureux et cycliste bien connu, pour une double célébration !

C'est l'une des plus grandes championnes de l'histoire de son sport, mais malgré tout, difficile de trouver l'amour pour Pauline Ferrand-Prévot. À 31 ans, la coureuse cycliste a été dix fois championne du monde et a durablement marqué son sport et elle attend certainement avec impatience de pouvoir en découdre lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. À côté de sa carrière sportive, la jolie blonde a été en couple pendant plus de cinq ans avec l'ancien cycliste français, Julien Absalon. En septembre 2021, elle annonçait leur rupture et depuis, difficile de savoir si la championne était encore un coeur à prendre.

Une question à laquelle elle a répondu le 16 février en annonçant être en couple avec un autre cycliste bien connu, mais néerlandais cette fois, puisqu'il s'agit de Dylan van Baarle, 30 ans et dernier vainqueur de Paris-Roubaix. "Loin des yeux, près du coeur et il vaut mieux tard que jamais... mais je reste fidèle à moi même, toujours un peu en retard. Bonne Saint Valentin my love", écrivait-elle, avant d'en dire un peu plus sur sa conception de l'amour : "Je crois vraiment à l'amour. Après, le fait d'avoir connu des déceptions m'a mené à me dire que ça n'existait pas, que c'était juste dans les films. Et c'est souvent au moment où tu l'attends le moins, finalement, que ça arrive... donc il existe peut-être réellement."

Un dîner romantique en amoureux

Une belle façon d'officialiser sa nouvelle histoire d'amour pour Pauline Ferrand-Prévot, qui a décidé de ne plus se cacher et de vivre sa romance au grand jour. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 500 000 abonnés, la native de Reims (Marne) a publié une jolie photo le 1er mars dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) sur laquelle on peut voir le beau Dylan van Baarle assis à une table d'une restaurant et visiblement, les deux tourtereaux avaient des choses à fêter. Née le 10 février, la Française en a profité pour célébrer son anniversaire avec le Néerlandais, qui vient lui de remporter une course importante en Belgique.

L'occasion parfaite pour Pauline et Dylan de se retrouver pour un beau dîner romantique au restaurant afin de fêter tout ça !