Diaporama : Pauline Ferrand-Prévot : Dîner romantique avec son nouvel amoureux et cycliste bien connu, pour une double célébration !

Pauline Ferrand-Prévot : Dîner romantique avec son nouvel amoureux et cycliste bien connu, pour une double célébration !

Pauline Ferrand-Prévot passe une belle soirée romantique avec son nouveau compagnon Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de cyclo cross et cross country - Photocall et cérémonie des Sportel Awards à la salle Prince Pierre du Grimaldi Forum de Monaco. © Jean-charles Vinaj / Bestimage © BestImage, Jean-charles Vinaj / Bestimage

La championne de cyclisme a longtemps été en couple avec un autre sportif bien connu, Julien Absalon, mais depuis plusieurs mois elle était très discrète sur sa vie amoureuse Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de cyclo cross et cross country , Julien Absalon, champion olympique de VTT - Photocall et cérémonie des Sportel Awards 2020 à la salle Prince Pierre du Grimaldi Forum de Monaco le 27 octobre 2020. © Jean-charles Vinaj / Bestimage © BestImage, Jean-charles Vinaj / Bestimage

Le 16 février dernier, Pauline Ferrand-Prévot a officialisé son histoire d'amour avec le cycliste Dylan van Baarle sur son compte Instagram Dylan van Baarle (à gauche) et Julian Alaphilippe. Photo by Vincent Kalut / Photo News © BestImage, Photo News / Panoramic / Bestimage

