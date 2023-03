Diaporama : Philippe Croizon : Le nageur a tenté de se suicider à la suite d'un évènement tragique

1 / 13 Philippe Croizon : Le nageur a tenté de se suicider à la suite d'un évènement tragique

Philippe Croizon a fait une tentative de suicide par le passé

Le nageur amputé des 4 membres a été électrocuté alors qu'il n'avait que 26 ans, perdu l'usage de ses bras et de ses jambes

À l'époque en couple et marié, sa femme décide de le quitter et plonge Philippe Croizon dans un profond désarroi

Comme le révèle Libération dans un portrait qui lui est consacré, Philippe Croizon va alors tenter de mettre fin à ses jours

Heureusement, le sport va le sauver, ainsi que sa rencontre avec Suzana Sabino, devenue sa femme en 2018 et avec qui tout se passe à merveille depuis

Briseur de record, Philippe Croizon a parfois touché le fond, mais il a su relever la tête

Philippe Croizon, l'incroyable défi, le nageur sans bras ni jambes. Après avoir traversé la Manche, Philippe Croizon a décidé de relier symboliquement, à la nage toujours, les cinq continents. Sa particularité : ce nageur de l'impossible a été amputé des quatre membres. Il nage grâce à des prothèses. A titre de son courage sportif exemplaire malgré son handicap, il a été fait chevalier d'honneur par Nicolas Sarkozy. Il part au nom de Handicap International avec son co-équipier nageur professionnel Arnaud Chassery le 6 mai et le voyage se terminera le 20 août 2012 à Washington où ils déposeront des pétitions collectées pour faire interdire les bombes à soumission et les mines anti-personnelles.