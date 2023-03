Philippe Croizon : Le nageur a tenté de se suicider à la suite d'un évènement tragique

C'est une histoire que l'on pourrait croire sortie d'un film. Alors qu'il n'a encore que 26 ans, Philippe Croizon, décide de monter sur le toit de sa maison pour décrocher l'antenne télé. Malheureusement, il se rate, touche le câble de la ligne à moyenne tension et prend près de 20 000 volts dans le corps. S'il s'en sort miraculeusement vivant, le natif de Châtellerault (Vienne), est amputé des quatre membres et sombre dans une sorte de dépression après son passage dans un centre de rééducation. C'est finalement la natation qui va le sauver, même si rien n'était gagné d'avance. "Je savais à peine nager. J'étais réduit de moitié, gras comme un lardon, et ma seule performance physique consistait à jouer avec la télécommande", raconte-t-il dans un portrait qui lui est consacré dans Libération, ce 1er mars.

S'il finit par relever la tête, Philippe Croizon a bien failli mettre fin à ses jours, quelques temps après son accident. En couple et marié avant ce drame qui a changé sa vie à tout jamais, le nageur handicapé voit son histoire se terminer lorsque sa femme décide de le quitter après son accident et comme le révèlent nos confrères, il a alors tenté de se suicider. Heureusement, le sport va le sauver et la pratique de la natation, puis son exploit réalisé en traversant la Manche à la nage vont lui permettre de relever la tête.

Philippe Croizon a retrouvé l'amour avec Suzana

Depuis, Philippe Croizon a retrouvé l'amour auprès de Suzana Sabino, qui est devenue sa femme et les choses semblent très bien se passer. Cette dernière a d'ailleurs écrit un livre, Ma vie pour deux (éditions Arthaud), dans lequel elle raconte son parcours de vie jusqu'à sa rencontre avec son époux et la manière dont elle gère son handicap. En 2019, les amoureux s'étaient confiés dans Gala sur leur vie de couple. "Suzana est ma fée. Si elle arrête, tout s'arrête. Elle est la force tranquille. Je ne l'ai jamais considérée comme mon auxiliaire de vie", assurait le nageur handicapé à l'époque.

Alors qu'il vient de publier un nouveau livre, Tout est possible ? A vous de jouer... (Arthaud), Philippe Croizon a vécu des périodes bien sombres dans sa vie, mais il a fini par relever la tête et réaliser ses rêves.