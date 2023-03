Diaporama : Pierre Palmade : Sa détention provisoire a été levée par la juge d'instruction

2 / 10

Presqu'un mois après que Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route le 10 janvier dernier près de son domicile, en Seine-et-Marne, la juge d'instruction qui enquête sur l'accident a décidé ce lundi 6 mars de lever la détention provisoire de l'humoriste pour raison médicale. Exclusif - Pierre Palmade était l'invité de CS Cohen à Radio J à Paris le 15 décembre 2022. © Jack Tribeca / Bestimage Exclusive Piette Palmade on Radio J in Paris on december 15th 2022 © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage