Diaporama : Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie : un homme sorti de garde à vue, l'autre présenté à un juge d'instruction

BFM TV est en mesure de confirmer ce samedi 25 février qu'un des deux hommes placés en garde à vue dans le volet pédopornographique de l'affaire Pierre Palmade a été remis en liberté. L'autre devrait quant à lui être présenté à un juge d'instruction ce même jour en vue d'une possible mise en examen.

D'après le parquet de Paris, les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de détention, diffusion de fichiers pédopornographiques et consultation habituelle de sites pédopornographiques.

Les résidences de l'humoriste à Paris et en Seine-et-Marne ont été perquisitionnées. En plus des deux gardés à vue, deux personnes avaient été entendues dans le cadre de cette enquête diligentée par la Brigade de protection des mineurs (BPM), qui exploite également du matériel vidéo

"En fonction des éléments recueillis, l'audition de Pierre Palmade pourrait être envisagée" avait ajouté le parquet.

La descente aux enfers a débuté le 10 février dernier pour Pierre Palmade, à l'origine d'un grave accident de la route ayant fait trois blessés graves dont une femme enceinte ayant perdu son bébé. Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de stupéfiants.

D'abord pris en charge dans un hôpital parisien pour soigner ses blessures, Pierre Palmade a été transféré au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Paris, en attendant un possible placement en détention provisoire après sa mise en examen pour " homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale ." La décision est attendue ce lundi 27 février.

