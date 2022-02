Diaporama Plus belle la vie : L'acteur Marwan Berreni en garde à vue !

Plus belle la vie : L'acteur Marwan Berreni en garde à vue !

Marwan Berreni - Cérémonie de clôture du 19ème Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Le 16 septembre 2017 © Christophe Aubert via Bestimage

Marwan Berreni - Spectacle "VAMP in the Kitchen" au Casino de Paris, France, le 28 mars 2017. © JLPPA/Bestimage

Marwan Berreni - Spectacle "VAMP in the Kitchen" au Casino de Paris, France, le 28 mars 2017. © JLPPA/Bestimage

7 / 13

Léa François et Marwan Berreni ( Plus belle la vie ) - Prix Ambassadeur ELA 2016 à la Cité des Sciences et de l'Industrie au Parc de la Vilette à Paris le 1 juin 2016.© Veeren / Bestimage