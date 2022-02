Plus belle la vie : L'acteur Marwan Berreni en garde à vue !

Marwan Berreni a passé une bonne partie de la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 février livré à lui-même. L'acteur, interprète du personnage d'Abdel Fedala dans la série Plus belle la vie, a fait un petit tour par la case garde à vue a annoncé Nice Matin. Des gendarmes appelés sur la commune de Vence pour tapage nocturne sont tombés sur le comédien de 33 ans, mais pas vraiment sous son meilleur jour. Visiblement éméché et blessé à la tête, Marwan Berreni a montré une pointe de virulence envers les forces de l'ordre lors de leur intervention : "Son comportement agressif et ses insultes ont fini par avoir raison de la patience des gendarmes qui l'ont menotté et placé en garde à vue". Pour l'heure, ni le comédien ni la production de Plus belle la vie n'ont réagi à cette information.

Marwan Berreni a débuté dans Plus belle la vie en 2009 dans la peau d'Abdel Fedala, qu'il incarne toujours à l'écran. Cette collaboration ne l'empêche pas de prendre part à d'autres productions comme Commissaire Magellan, Joséphine ange gardien ou encore Nos années pension. Il a aussi brillé sur les planches jusqu'en 2015 avant de consacrer le principal de sa carrière au petit écran. Reste à savoir s'il a envie de jouer les acteurs toute sa vie. En mai 2020, Marwan Berreni laissait sous-entendre qu'il aimerait investir dans la vigne. A condition de ne pas en abuser évidemment...

Marwan Berreni a beau être connu, il est finalement comme tout le monde et pas à l'abri de quelques excès. Il n'est d'ailleurs pas le seul comédien à avoir un peu poussé sur le bouchon de la bouteille. Anne-Elisabeth Blateau, star de Scènes de ménages, a elle aussi rencontré des problèmes d'ordre relationnel avec les autorités. "Ivre", elle s'en serait pris à des policiers et les aurait insultés. La comédienne avait présenté ses excuses : "J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter cette pente". Marwan Berreni fera-t-il de même ?