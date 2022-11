Diaporama : Prince Louis de Galles : Ce retard important et improbable accumulé sur son cousin Archie...

Prince Louis de Galles : Ce retard important et improbable accumulé sur son cousin Archie...

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019. © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019. © BestImage

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la reine Elisabeth II, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022 © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019. © BestImage

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte, Mike Tindall, Mia Tindall, Zara Phillips - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022 © BestImage

Boris Johnson, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, Mike Tindall, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022 © BestImage

Meghan Markle révèle son goût prononcé pour le Scrabble dans une vidéo pour le magazine "Variety". Elle a confié que sa comédie romantique préférée est "Quand Harry rencontre Sally" et J.Roberts dans n'importe quel film. A propos du Scrabble, elle a dit "C'est quelque chose que j'aime depuis longtemps" avant d'ajouter "J'adore cuisiner. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Peut-être qu'ils le savent mais je fais une sauce bolognaise vraiment (incroyable) !". Le 19 octobre 2022. © BestImage

17 / 28