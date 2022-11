Prince Louis de Galles : Ce retard important et improbable accumulé sur son cousin Archie...

Ce sont deux enfants aux destins liés qui pour le moment, ne se connaissent même pas... Nés en avril 2018 et mai 2019, Louis de Galles, le fils du prince William, et Archie Mountbatten-Windsor, celui du prince William, sont deux petits garçons dont la vie aurait pu être similaire. Si le prince Harry et sa femme Meghan Markle étaient en effet restés au Royaume-Uni, on imagine que les deux garçonnets auraient pu être complices et grandir ensemble.

Oui mais voilà, les choses sont loin d'être si simples, surtout depuis le "Megxit" : installés en Californie désormais, le fils cadet du roi Charles III et son épouse américaine ont éloigné leur fils du clan britannique et ne l'ont, pour le moment, jamais fait participer à un rassemblement royal. Au contraire de Louis, d'ailleurs : à seulement quatre ans, il avait été l'attraction du Jubilé avec ses grimaces et ses bêtises.

Cependant, l'adorable petit frère de George (9 ans) et Charlotte (7 ans), est en retard sur son cousin sur un point : au contraire d'Archie (et de ses deux aînés), le petit garçon n'a jamais effectué de visites officielles à l'étranger ! Il faut dire que depuis deux ans, tout est devenu plus difficile avec la pandémie de Covid-19, et que le prince William et Kate Middleton préfèrent désormais que leurs enfants ne loupent plus l'école pour partir plusieurs jours à l'étranger.

Archie, quant à lui, avait eu ce privilège... mais ne doit pas s'en souvenir : en effet, c'est à seulement quatre mois qu'il avait accompagné ses parents en Afrique du Sud, apparaissant deux fois avant que la duchesse de Sussex ne le ramène au Royaume-Uni, laissant le prince Harry finir le voyage seul. À l'époque, les relations entre le couple et la famille royale étaient encore plutôt bonnes...

Alors, à quand le premier voyage à l'étranger pour Louis ? Doté d'un caractère plutôt explosif, le petit garçon va sûrement devoir grandir un peu avant que ses parents ne l'emmènent avec eux et ses frères et soeurs George et Charlotte. Mais cela ne devrait désormais plus tarder... Et pourquoi pas au moment du couronnement de son grand-père, le roi Charles III l'an prochain ?