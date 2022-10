Charlotte de Galles, véritable mini Kate Middleton : ce tic adorable qu'elle a piqué à sa mère

Que ce soit lors du Jubilé, de la messe de Pâques ou bien pour l'enterrement de la reine Elizabeth II, difficile de ne pas remarquer la complicité évidente qui lie Kate Middleton et Charlotte, sa fille de 7 ans ! Sans cesse accrochée à la main de sa mère, la petite fille copie absolument tout, de ses tenues à ses sourires, en passant par ses gestes, et veille même sur ses deux frères (George, 9 ans, et Louis, 4 ans), s'assurant comme une véritable petite maman que tout se passe bien en public.

Mais la fillette semble également avoir attrapé un tic de la princesse de Galles : lorsqu'elle est nerveuse, celle-ci se passe la main dans les cheveux, replaçant les mèches rebelles derrière son oreille. Une attitude que Charlotte a également et que l'on a pu apercevoir lorsqu'elle était apparue avec ses deux parents aux Jeux du Commonwealth. La petite fille ne cessait en effet de toucher ses nattes, sûrement stressée d'être au centre de l'attention à ce point.

Lors du déplacement effectué à Cardiff avec ses parents pour le week-end du Jubilé, elle avait également été gênée d'être au centre du bain de foule et avait multiplié les gestes en direction de ses cheveux. Heureusement, dans ce genre de cas, elle peut toujours compter sur sa maman : toujours très présente, Kate Middleton n'hésite pas à poser une main réconfortante sur son épaule, voire à se baisser à sa hauteur.

Et la petite fille a un soutien de taille lorsque la situation devient trop stressante pour elle : son frère George, 9 ans, qui est souvent avec elle en public et semble parfois tout aussi timide qu'elle. Deux enfants qui, pourtant, connaissent déjà le protocole royal par coeur comme on a pu le voir récemment lors des obsèques de leur arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Après avoir effectué une révérence parfaite devant le cercueil, ils avaient en effet chanté avec tout le monde (ou presque !) l'hymne national britannique.

Cette adorable mini-Kate va maintenant avoir du travail : apprendre toutes ces règles à son frère Louis, lui qui, à 4 ans, ne semble absolument pas timide ou stressé comme sa soeur ! Déchaîné lors du Jubilé, à tel point qu'il l'avait d'ailleurs largement agacée, il avait fait le show sur les genoux de Kate Middleton, l'obligeant même parfois à intervenir sérieusement.