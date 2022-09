Prince Harry et Meghan Markle sur le point d'enfin retrouver Archie et Lilibet ? Premiers détails sur leur retour !

Ce lundi 19 septembre, c'est une longue journée qu'a vécue la famille royale : après une très longue procession et deux messes en public (dont l'une en présence de la plupart des chefs d'états de la planète), les enfants et les petits-enfants de la reine Elizabeth II se sont réunis sans caméras, pour une dernière cérémonie en privé et l'inhumation définitive de la souveraine au château de Windsor.

Un dernier au revoir qui marquait la fin des onze jours de deuil décrétés par le roi Charles III après le décès de sa mère le 8 septembre dernier, et qui va permettre aux membres du clan de souffler un peu. Mais cela sonnera-t-il la fin du séjour britannique pour le prince Harry et Meghan Markle ? Il semblerait bien que oui...

En effet, avant d'apprendre la mort brutale de sa grand-mère, le fils cadet du roi Charles et sa femme avaient déjà prévu une tournée en Europe pour différents événements dont le lancement de ses fameux Invictus Games et était arrivé le 3 septembre. Laissant leurs enfants sous la garde de plusieurs nourrices et surtout de leur grand-mère maternelle Doria Ragland, le couple était donc déjà parti depuis plus d'une semaine de Californie lorsque la reine est décédée.

Une famille reconstituée ?

Cela fait donc près de trois semaines que ceux-ci n'ont pas vu leurs enfants, les petits Archie et Lilibet (3 et 1 an), une très longue période pour de si jeunes bambins. On pourrait donc aisément comprendre que leurs parents se dépêchent de rentrer, eux qui ont passé la nuit à Windsor, comme toute la famille. Reprendront-ils l'avion dès ce mardi ? Pour le moment, aucune information n'a encore été donnée, mais selon les médias britanniques dont le Daily Mail, les deux devraient partir "dès qu'ils le pourront".

Partir, d'accord... mais réconciliés avec la famille royale ou plus éloignés que jamais ? Les questions et les théories sur le couple et le clan Windsor sont nombreuses désormais, après des obsèques où l'on a vu le prince, le visage plus fermé que jamais, marcher auprès de son aîné, William, sans jamais échanger un regard avec lui.

Pourtant, il se dit que pendant la semaine, tous les deux ont dîné plusieurs fois ensemble et que le prince Harry aurait même enfin passé un peu de temps avec ses neveux et nièces. Alors, un petit réchauffement des relations est-il en vue ?