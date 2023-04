Diaporama : Prince Louis : Short et cravate pour sa 1ère messe de Pâques, le petit dernier a bien changé !

Prince Louis : Short et cravate pour sa 1ère messe de Pâques, le petit dernier a bien changé !

La famille royale continue ses apparitions officielles en attendant le couronnement du roi Charles. Le prince William, Kate Middleton, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale arrive à la chapelle Saint-Georges pour la messe de Pâques au château de Windsor. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

Les fêtes de Pâques sont, pour les membres de la couronne britannique, l'occasion de passer du temps ensemble. Le prince Louis et sa mère Kate Middleton - La famille royale arrive à la chapelle Saint-Georges pour la messe de Pâques au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

Le 9 avril 2023, le roi et son épouse ont ainsi mener un joli cortège, du château de Windsor jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, la princesse Anne, le prince Andrew d'York, Le prince Edward, duc d'Edimbourg - La famille royale arrive à la chapelle Saint-Georges pour la messe de Pâques au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

